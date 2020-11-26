Володин: Россия преодолевает кризис не за народный счёт

Экономический кризис — это реальность, и Россия достойно его преодолевает. Однако между кризисом нынешним и кризисами "давно минувших дней" есть отличие — именно о нём рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выступая в Госдуме и рассказывая о новом проекте федерального бюджета, Володин отметил: кризис случился во всём мире. Следующий год для нашей страны будет таким же сложным, но власти сделают всё, чтобы выполнить социальные обязательства.

"Пандемия принесла кризис в экономике, причем не только в нашей стране, во всём мире. Наша страна его преодолевает. Преодолевает не за счёт народа, как это было и в 1990-е, и раньше, когда всех заставляли подписываться на займы. Это всё было за счёт людей", — рассказал Володин.

Политик отметил, что на борьбу с пандемией и на здравоохранение расходы будут увеличены. Конечно, деньги могли направить в другие отрасли, но нужно в первую очередь спасать людей, резюмировал Володин.