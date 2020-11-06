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Володин жёстко раскритиковал власти Саратова из-за КТ

Недоволен остался Вячеслав Володин работой чиновников Саратова по обеспечению жителей возможностью сходить на КТ. Володин ознакомился с ситуацией — и был неприятно удивлён.

Володин жёстко раскритиковал власти Саратова из-за КТ

Как оказалось, в частных клиниках города цена за прохождение КТ выросла больше, чем в два раза — с 2 000 рублей до 5 000. При этом из федерального бюджета на закупку аппаратов КТ были выделены деньги, они успешно пришли в местный бюджет, аппараты купили — и оставили на складе.

"В среднем на КТ проводят от 40 до 60 исследований за день. Ну возьмите 50. Это значит, что за два месяца 12 000 человек не получили обследование.

Куда они пошли? В платные клиники. И выложили 60 млн за прохождение КТ", — раскритиковал Володин как губернатора области Валерия Радаева, так и Олега Костина, министра здравоохранения.

Володин отметил, что потрачено на КТ было 250 млн, и ситуация требует мер прокурорского реагирования.

"Всё, что здесь было услышано, думаю, понятно чем должно закончиться", — резюмировал Володин.

По материалам группы "ВК - Володин. Саратов".

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