Дипломаты потроллили СМИ Испании за сообщения о "каталонском заговоре"

Посольство России в Испании с иронией отреагировало на сообщения, опубликованные в ряде СМИ о том, Россия, якобы, предлагала военную поддержку Каталонии для обретения независимости в октябре 2017 года. И даже предлагала отправить на референдум 10 тысяч солдат.

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"Информация, появившаяся в испанских СМИ о возможном прибытии 10 тысяч российских военнослужащих в Каталонию, чтобы превратить её в страну, подобную Швейцарии, является неполной", — иронизируют российские дипломаты в Twitter. — К числу "обещанных" военных нужно добавить два нуля".

Но самое нелепое, отмечают в диппредставительстве, это "шокирующая информация" о том, что войска планировалось перебросить самолетами "Мухи" и "Chato", спеиально для этого собранными и до поры спрятанными "в надежном месте".

В сообщениях, о которых идет речь, также говорится, что Россия предложила тогдашнему президенту Женералитата Карлесу Пучдемону полностью погасить каталонский долг перед Испанией криптовалютой.