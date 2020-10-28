Российские коронавирусные вакцины не будут предлагаться в коммерческих целях и не будут выдаваться туристам.
Так заявил представитель Минздрава после появившихся в зарубежных СМИ сообщений о том, что туроператоры начали организовывать "вакцинационные туры" в Россию.
В частности, чешский телеканал опубликовал сообщение о том, что в Россию предлагаются туры с целью вакцинации Covid-19, стоимость которых превышает 30 тысяч чешских крон ($1300) за поездку.
Помощник министра здравоохранения страны Алексей Кузнецов пояснил, что любые зарубежные визиты, организуемые в Россию для вакцинации против Covid-19, являются полностью мошенническими. По его словам, отечественные вакцины в России не будут коммерчески доступны еще довольно долго.
"Вакцинация уже проводится, и она бесплатна для граждан. У россиян абсолютный приоритет, — сказал Кузнецов. — Только после удовлетворения нашей внутренней потребности, а это означает вакцинацию всех групп риска и всех других, кто хочет быть привитыми, можно будет говорить о поставке доз коммерчески." (цитата ТАСС)
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