Лавров: возвращение РФ в Совет Европы, доказало тщетность ультиматумов

Визит в понедельник в Москву главы Совета Европы Марии Пейчинович Бурич символически подводит черту под кризисом, охватившим трансконтинентальную организацию в 2014 году.

Так считает глава российского МИД Сергей Лавров.

Напомним, в 2014 году Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, участия в мониторинговых миссиях или членства в руководящих органах Парламентской Ассамблеи Совета Европы "в наказание" "за Украину и Крым". Полностью восстановлена была только в июне 2019 года.

Выступая на совместной с Бурич пресс-конференции, Лавров отметил, что решение проблем, вызванных ограничением прав российской делегации, показало, что ультиматумы и давление в Европе неприемлемы и бесперспективны.

"Тупик 2014-2019 годов был вызван незаконными действиями некоторых членов ПАСЕ, которые противоречили уставу организации. Сейчас ситуация качественно изменилась, прежде всего в результате состоявшегося в мае прошлого года в Хельсинки заседания Комитета министров Совета Европы. С тех пор права российских парламентариев были полностью восстановлены, — пояснил Лавров. — Главный урок этой ситуации заключается в том, что использование языка угроз, ультиматумов и давления в Совете Европы недопустимо. Недопустимо пытаться нарушать ключевые принципы, на которых основан Совет Европы и которые закреплены в его уставе."

Лавров напомнил также, что визит Бурича проходит в преддверии 25-летия членства России в Совете Европы:

"Мы будем отмечать эту дату 28 февраля 2021 года. Это, наверное, хороший повод проанализировать, где мы находимся и какие задачи перед нами стоят в интересах дальнейшего сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией", — сказал он.

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