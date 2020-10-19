Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Москве упавшее зеркало убило трёхлетнего ребёнка
В Петербурге перевернулся микроавтобус с детьми
В Петербурге офицер торговал военными билетами
В Сыктывкаре детей эвакуировали из школы после сообщения о минировании
В Китае медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей
Во Владимире девочка выпала из окна школы
В Калининграде автолюбитель распылил газовый баллон в лицо человеку
Москвич истязал четырёхлетнюю девочку
В Алуште пьяная женщина пыталась похитить из школы ребёнка

Лавров: возвращение РФ в Совет Европы, доказало тщетность ультиматумов

Визит в понедельник в Москву главы Совета Европы Марии Пейчинович Бурич символически подводит черту под кризисом, охватившим трансконтинентальную организацию в 2014 году.

Лавров: возвращение РФ в Совет Европы, доказало тщетность ультиматумов

Так считает глава российского МИД Сергей Лавров.

Напомним, в 2014 году Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, участия в мониторинговых миссиях или членства в руководящих органах Парламентской Ассамблеи Совета Европы "в наказание" "за Украину и Крым". Полностью восстановлена была только в июне 2019 года.

Выступая на совместной с Бурич пресс-конференции, Лавров отметил, что решение проблем, вызванных ограничением прав российской делегации, показало, что ультиматумы и давление в Европе неприемлемы и бесперспективны.

"Тупик 2014-2019 годов был вызван незаконными действиями некоторых членов ПАСЕ, которые противоречили уставу организации. Сейчас ситуация качественно изменилась, прежде всего в результате состоявшегося в мае прошлого года в Хельсинки заседания Комитета министров Совета Европы. С тех пор права российских парламентариев были полностью восстановлены, — пояснил Лавров. — Главный урок этой ситуации заключается в том, что использование языка угроз, ультиматумов и давления в Совете Европы недопустимо. Недопустимо пытаться нарушать ключевые принципы, на которых основан Совет Европы и которые закреплены в его уставе."

Лавров напомнил также, что визит Бурича проходит в преддверии 25-летия членства России в Совете Европы:

"Мы будем отмечать эту дату 28 февраля 2021 года. Это, наверное, хороший повод проанализировать, где мы находимся и какие задачи перед нами стоят в интересах дальнейшего сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией", — сказал он.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • ПАСЕ впервые рассматривала вопрос о восстановлении в правах российской делегации в 2015 году, но фактически закончила усилением санкций.
  • В ответ Москва объявила, что отказывается работать в таких условиях, и в 2017 году Россия заморозила выплату своих членских взносов в бюджет Совета Европы.
  • Поскольку Россия — крупнейший член организации, в которой проживает около 20% населения Европы, некоторые сомневались, что ПАСЕ имеет смысл проводить без участия России.
  • 26 июня 2019 года члены летней сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтвердила восстановление в полном объеме полномочий российской делегации. Это вызвало яростную реакцию Киева, так как Украина объявила, что покинет это учреждение. Однако украинцы вернулись в ПАСЕ всего через полгода.
Последние материалы
Массовая вакцинация от COVID в Москве начнётся в декабре
Крутаков: "Масочный режим — ма﻿шина для нагнетания психоза"
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы, доказало тщетность ультиматумов
Северокорейские хакеры атакуют российский ВПК
Роль Турции в Карабахе
"Пояс хаоса" против российской "мягкой силы": как сводят на нет устремления РФ за рубежом
В Москве упавшее зеркало убило трёхлетнего ребёнка
Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме
В Петербурге перевернулся микроавтобус с детьми
В Петербурге офицер торговал военными билетами
Популярное
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса

Дмитрий Стужук, популярный украинский фитнес-блогер, который отрицал существование пандемии коронавируса, заразился COVID-19 и умер.

От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
Кристина Асмус удивила размером зарплаты в театре
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила размером зарплаты в театре
Наука и техника
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
Российский шоу-бизнес
Кристина Асмус назвала роль, за которую ей стыдно
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами
Брежневский застой или апогей социализма?
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Хазин на грани фола
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Причины очередного киргизского бунта
Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников