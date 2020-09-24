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Новые санкции от США: комментарий Марии Захаровой

Россия не вмешивалась в политику США ранее и не собирается заниматься этим в будущем. Однако все попытки позвать Вашингтон за стол переговоров закончились ничем — представители американской администрации предпочитают "упирать на тему угрозы РФ". В частности, среди "инструментов" Штатов — очередные санкции, вводимые против россиян.

Новые санкции от США: комментарий Марии Захаровой

Такое мнение озвучила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Мы уже неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские внутриполитические процессы и не собираемся этого делать. Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров.

Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим. Там по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать "на плаву" тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы и добиваясь консолидации союзников США на антироссийской основе", — выступила с заявлением Захарова.

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