Россия не вмешивалась в политику США ранее и не собирается заниматься этим в будущем. Однако все попытки позвать Вашингтон за стол переговоров закончились ничем — представители американской администрации предпочитают "упирать на тему угрозы РФ". В частности, среди "инструментов" Штатов — очередные санкции, вводимые против россиян.

Такое мнение озвучила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Мы уже неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские внутриполитические процессы и не собираемся этого делать. Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров.

Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим. Там по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать "на плаву" тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы и добиваясь консолидации союзников США на антироссийской основе", — выступила с заявлением Захарова.