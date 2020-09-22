Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал мнение Светланы Тихановской о том, что она "не видит в себе будущего президента Белоруссии".

"Даже президент страны, объявленный некоторыми, тем не менее, остается женщиной. И ничем другим, как женским кокетством, все эти заявления я не объясняю. Явно кокетничает, явно набивает себе цену, что называется. Ради Бога.

Владимир Владимирович не тот человек, который будет вестись на эти штучки. Он закален другим "кокетливым" белорусским президентом -Лукашенко. Если он Лукашенко с трудом, но выдерживает, то Тихановскую выдержит тем более.

Я думаю, что это такой дешевый расчет на народную любовь.

Тихановская вообще оказалась в положении человека, который спокойно летел в самолете, но вдруг открыли люк и выкинули ее с парашютом. Сидела, бутерброд ела аэрофлотовский, открывают люк и выбрасывают — и лети. И вот она как может, так и летит. Ну хотя бы читать умеет по суфлеру. Английский знает. Молодец. Это уже хорошо.

Ей, конечно, неуютно в этой роли. И тут "прорвалось", что называется. Тем более, видимо, она действительно обиделась на Владимира Владимировича, надеялась, что он с ней поговорит, ее успокоит, может быть, подскажет выход, как с этой почетной должности сбежать без тяжелых последствий, может быть, уговорит Лукашенко ее мужа выпустить в Варшаву — тогда она забудет про президентство навсегда.

У Владимира Владимировича дела поважнее. Не нашел он повода встречаться с Тихановской. Но может быть и другой вариант: на самом деле необъявленная беседа состоялась, она ее просто не удовлетворила", — сообщил Жарихин.