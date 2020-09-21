Замглавы МИД РФ: позация США по Навальному деструктивна

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что американские власти заняли в отношении "дела Навального" политизированную и деструктивную позицию.

"Не могу сказать, какого рода контакты и с какой целью осуществляют в этой области американцы, но то, что в диалоге с нами их подход сугубо политизированный и по большому счету деструктивный, об этом заявляю со всей ответственностью", — отметил политик для СМИ.

Рябков считает, что игроки с Запада "сколачивают коалиции" — и основа у них антироссийская. Грубо говоря, кто-то хочет "набрать очки", пользуясь ситуацией.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что их попытки сотрудничества с Германией по "делу Навального" оказывались без внимания: немцы не отвечали на официальные запросы по линии ведомств. В связи с этим министр иностранных дел страны Сергей Лавров даже отметил: предлоги немецкой стороны кажутся надуманными.