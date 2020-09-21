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Фридрих Мерц: в росте числа беженцев в Европу виновата Россия

Один из кандидатов на пост руководителя правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц критически высказался о действиях России в Сирии. По мнению политика, именно наша страна виновата в том, что Европу заполонили беженцы.

Фридрих Мерц: в росте числа беженцев в Европу виновата Россия

"Бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых", — высказался Мерц.

По его словам, это "варварские военные действия", за которые Россия должна понести ответственность.

Напомним, ранее неплохие отношения по линии "РФ — ФРГ" значительно осложнились как из-за множественных срывов проекта "Северный поток-2", так и из-за ситуации вокруг отравления Алексея Навального.

Многие немецкие политики требуют окончательно остановить "СП-2" и ввести против РФ санкции. Ситуация накаляется даже для Ангелы Меркель: если ранее она активно поддерживала "СП-2", то теперь "не имеет четкой позиции".

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