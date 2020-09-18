Украина ждет пересмотра статуса Крыма в обмен на воду

В Киеве сообщили, что готовы обсудить подачу воды в Крым. В обмен на водоснабжение представители Украины хотят выполнения нескольких условий, в частности — пересмотра статуса Крыма.

Напомним: Украина прекратила подачу со своей территории воды на полуостров, заявив, что всю ответственность за это несет Москва. Депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что российские политики всегда могут обратиться с "просьбой к Киеву".

"Оккупировали — занимайтесь территорией либо ведите с нами переговоры, — заявил нардеп. — Украина не обещала начать подачу воды. Мы готовы к обсуждению этого вопроса, если Россия готова к осуждению вопроса о статусе Крыма", — озвучил мнение Яременко.

Позиция, по мнению Яременко, понятна и логична — если Украина получит Крым назад, то сразу же станет решать все возникшие там проблемы.

Ситуация с водой в некоторых населенных пунктах Крыма близка к критической: на полуострове выдалось жаркое и засушливое лето, что привело к понижению запасов в водохранилищах.