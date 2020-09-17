Европарламент по итогам сессии 16 сентября подготовил проект документа, который позволит ввести ряд санкций как против Белоруссии, так и против лично Лукашенко. По словам представителей ведомства, Лукашенко нужно "делегитимизировать".
По данным пресс-службы Европарламента, эксперты призывают оказывать всестороннюю поддержку оппозиции с одновременным блокированием финансирования властей Минска. Однако все эти меры, по словам парламентариев, лишь рекомендательны — документ ещё будет редактироваться.
"Европарламент сожалеет о начале загрузки ядерного топлива на БелАЭС и о её готовности начать производить электричество в ноябре", — также добавляют представители ведомства.
Помимо "привычных" экономических санкций, Белоруссию хотят лишить чемпионата мира по хоккею 2021 года и кредитов от ЕИБ и ЕБРР.
"Александр Лукашенко не имеет политического или морального мандата", — дополняют чиновники.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.