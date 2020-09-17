Европарламент планирует санкции против Лукашенко

Европарламент по итогам сессии 16 сентября подготовил проект документа, который позволит ввести ряд санкций как против Белоруссии, так и против лично Лукашенко. По словам представителей ведомства, Лукашенко нужно "делегитимизировать".

По данным пресс-службы Европарламента, эксперты призывают оказывать всестороннюю поддержку оппозиции с одновременным блокированием финансирования властей Минска. Однако все эти меры, по словам парламентариев, лишь рекомендательны — документ ещё будет редактироваться.

"Европарламент сожалеет о начале загрузки ядерного топлива на БелАЭС и о её готовности начать производить электричество в ноябре", — также добавляют представители ведомства.

Помимо "привычных" экономических санкций, Белоруссию хотят лишить чемпионата мира по хоккею 2021 года и кредитов от ЕИБ и ЕБРР.