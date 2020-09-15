Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС

Член президиума Координационного совета Белоруссии по трансферу власти Павел Латушко сообщил, что для стабилизации финансовых сложностей белорусскому бюджету понадобится трансфер примерно в 3-4 млрд долларов. Эти деньги в оппозиции планируют получить через ЕС.

По данным Латушко, госкредит от Путина в размере 1,5 млрд долларов стране не поможет, однако для полного понимания ситуации нужен доступ к архивам министерства финансов и министерства экономики страны.

Также, скорее всего, нужна будет новая реструктуризация долгов Белоруссии, поскольку текущие долговые обязательства "очень серьёзно давят на её экономику".

Латушко также подчеркнул, что доступ к кредитным ресурсам нужно сочетать с экономическими реформами, и помощь в проведении данных реформ также нужна именно от ЕС.