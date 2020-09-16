Глава Еврокомиссии: выборы в Белоруссии не были справедливыми

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления 16 сентября раскритиковала российскую политику в отношении Белоруссии и сообщила, что выборы в стране были нечестными.

По словам фон дер Ляйнен, белорусские выборы не были свободными и справедливыми, а итоговая реакция руководства страны на протесты названа ей "позорной". Ситуация настолько не нравится главе Еврокомиссии, что она готова отменить необходимость единогласного решения всех стран, входящих в ЕС, и решать "белорусские вопросы" просто большинством голосов.

Досталось от фон дер Ляйнен и сторонникам диалога с Москвой. Политик негативно оценила попытки некоторых стран двигаться в этом направлении и сообщила: "...Берлину не стоит рассчитывать на то, что двусторонние отношения могут измениться в лучшую сторону".

Напомним: в Брюсселе идут активные дискуссии по поводу мер, которые нужно принять в отношении России и Белоруссии, а также по поводу общей позиции стран ЕС на данных направлениях.