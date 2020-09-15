Генпрокуратура России направила в ФРГ ещё один запрос по Навальному

Официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов подтвердил, что ведомство оформило и направило ещё один запрос о правовой помощи по делу Навального. По словам Иванова, документ отправлен в компетентные органы юстиции Германии.

Представитель Генпрокуратуры отметил: власти ФРГ подтвердили факт проведения в клинике "Шарите" токсикологического исследования, и его результаты необходимы для точного и подробного установления обстоятельств госпитализации оппозиционера.

"В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о представлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального", — прокомментировал Иванов.

Специалисты Генпрокуратуры надеются, что запросы будут оперативно рассмотрены и удовлетворены. Однако на первый запрос ведомства, который был отправлен еще 27 августа, ответ пока не пришёл.