Правительство отказалось от новых мер поддержки населения и бизнеса

Источник из Минэкономразвития сообщает: в ведомстве уверены, что экономика "пережила" коронавирусный спад даже лучше, чем ожидалось, так что каких-либо новых стимулов уже не нужно.

Прогноз годового спада ВВП в МЭР уже успели улучшить с 5% до 3,9%. Словно вагоны за локомотивом, "подтянулись" и следующие показатели:

спад инвестиций составит 6,6% вместо 12%;

доходы потребителей уменьшатся на 3% вместо 3,8%;

в зону неплатежа попадут не 400, а 250 системообразующих компаний.

Ключевая мысль, которую вывели в МЭР: системного характера кризис не приобрел, "остановившись" лишь на некоторых отраслях (перевозках, торговле, общепите и ряде других). Поэтому тех "мер поддержки", которые планировали и частично вводили в разгар пандемии, больше не понадобится.