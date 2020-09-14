Источник из Минэкономразвития сообщает: в ведомстве уверены, что экономика "пережила" коронавирусный спад даже лучше, чем ожидалось, так что каких-либо новых стимулов уже не нужно.
Прогноз годового спада ВВП в МЭР уже успели улучшить с 5% до 3,9%. Словно вагоны за локомотивом, "подтянулись" и следующие показатели:
Ключевая мысль, которую вывели в МЭР: системного характера кризис не приобрел, "остановившись" лишь на некоторых отраслях (перевозках, торговле, общепите и ряде других). Поэтому тех "мер поддержки", которые планировали и частично вводили в разгар пандемии, больше не понадобится.
"Обсуждаются, как обычно, секторальные меры, донастройки обсуждаются, но уже в рамках тех бюджетных ограничений, которые есть. Очевидно, что такого режима, как были антикризисные меры, когда планку бюджетных расходов двигали и двигали дальше, сейчас мы себе такого позволить не можем", — пояснил источник в Минэкономразвития.
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