"Гарантированный доход" - лишь инструмент предвыборной гонки?

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Барнаульской городской думе Оксана Молодых озвучила свою точку зрения касательно идеи "гарантированного дохода".

"Необходимо оценивать ситуацию комплексно. Государство должно создавать благоприятные условия для трудовой самоорганизации человека и включения его в деловую среду. Позиционирование партии власти как "партии реальных дел" и "партии президента" с лихвой исчерпано. Считаю, что озвучка этого замысла — это обкатка предвыборной идеи, своего рода подготовка предвыборной программы на Госдуму восьмого созыва", — высказалась Молодых.

Идея "гарантированного дохода" в целом верная, но очень важно, чтобы государство не просто помогало гражданам, но и создавало условия для роста и развития экономики, что также простимулировало бы их потребительскую активность.

Дмитрий Медведев (замглавы Совбеза и председатель "Единой России"), "перу" которого принадлежит идея, ранее отметил, что она требует "максимально внимательного анализа".