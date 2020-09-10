Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением раздать деньги россиянам. Речь идет о гарантированном доходе гражданам страны.
В свою очередь эксперты посчитали, сколько денег можно было бы ежемесячно раздавать населению.
В частности, как писала Pravda. ru, проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов высчитал — это было бы минимум 12 000 рублей каждый месяц и 144 тысячи рублей в год.
"Когда мы говорим обо всём населении и приблизительно о такой сумме, то это триллионы",- заключил он.
Впрочем, Медведев пояснил — у правительства есть возможности для введения в России гарантированного дохода граждан. Чиновники могут поработать над введением выплат некоторой фиксированной суммы, которую государство выплачивает вне зависимости от рода деятельности, социального и экономического положения человека.
Теоретически такая выплата может обеспечить получателю минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации. Причем, схема вполне работает в других государствах.
Напомним, недавно стартовал эксперимент по использованию концепции безусловного дохода в Финляндии. Финские чиновники исходили из того, что фиксированная ежемесячная необлагаемая налогом выплата могла бы значительно упростить и удешевить социальную систему. Сумма составляла примерно 800 евро — средняя аренда квартиры в Хельсинки.
К слову, на Аляске существует фонд, ежегодно выплачивающий жителям региона средства, размер которых зависит от того, насколько успешной была его инвестиционная политика.
Подобного рода эксперименты проводились и в Нидерландах, где выплачивали безусловный основной доход в размере €900 на человека (€1300 на семейную пару).
По данным прессы, в Намибии двухлетний эксперимент 2008-2009 годов привёл к уменьшению бедности, увеличению экономической активности, спаду преступности, улучшению посещаемости школ и здоровья детей в связи с правильным питанием.
А в Канаде посчитали, что такие выплаты помогут поднять уровень жизни достичь какой-никакой социальной справедливости. Граждане больше времени тратят на образование, уход за детьми, а при сокращении количества рабочих часов повышается производительность труда.
Швейцария же намеревалась гарантировать гражданам право на свободное самоопределение и на жизнь без необходимости испытывать социальное давление и борьбу за выживание. Власти замахивались на ежемесячный доход в 2500 франков (2250 евро).
Стоит добавить, что в 2014–2016 годах часть жителей Германии приняла участие в социальном эксперименте, в рамках которого им начали выплачивать по тысяче евро в месяц, чтобы выяснить, возможно ли ввести в стране всеобщий безусловный доход.
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