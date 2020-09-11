Соловьёв: Навальный отравился "плохим спиртом"

Журналист, писатель и ведущий Владимир Соловьёв озвучил свою версию того, что случилось с Навальным. По мнению Соловьёва, политика отравили не "Новичком" и вообще не ядовитым веществом, а просто "плохим спиртом".

"Я вижу применение классического многовекового боевого оружия под названием "плохой спирт"", — поделился своей точкой зрения Соловьёв в эфире Youtube-шоу "Соловьев. Live".

Соловьёв отметил, что симптомы, возникшие у Навального, характерны для острого приступа панкреатита (воспаления поджелудочной железы), который мог быть спровоцирован "жирной пищей и плохим алкоголем".

Ранее журналист рассказал, что все события вокруг Навального напоминают таковые вокруг Скрипалей и назвал оппозиционного политика "Скрипалём 2.0".

"Какой-то "Скрипаль 2.0" на ускоренной перемотке и без умерщвлённого кота и хомячков", — прокомментировал журналист.

По словам Соловьёва, в скором времени стоит ждать выступления Навального с трибуны ООН с "гневной речью".