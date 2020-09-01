Соловьёв захотел "нанять" Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьёв был удивлен хамством актёра Михаила Ефремова в суде.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина попросила артиста показать, как он садился на пассажирское сиденье и пристёгивал ремень безопасности. Ефремов ответил ей, что не будет ничего показывать, поскольку его съёмочный день "слишком дорого стоит".