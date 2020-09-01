Телеведущий Владимир Соловьёв был удивлен хамством актёра Михаила Ефремова в суде.
Ранее адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина попросила артиста показать, как он садился на пассажирское сиденье и пристёгивал ремень безопасности. Ефремов ответил ей, что не будет ничего показывать, поскольку его съёмочный день "слишком дорого стоит".
"Время не может найти, чтобы семье убитого им человека доказать свою невиновность. Я оплачу твой съёмочный день! Я дам тебе своих денег, я тебя найму!" — заявил Соловьёв.
Жители ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта, могут принести пользу Украине.