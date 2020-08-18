Третий за день телефонный разговор, посвящённый ситуации в Белоруссии, провёл президент России. Владимир Путин созвонился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Об этом рассказал глава Евросовета.
"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", — написал Шарль Мишель в своём микроблоге.
Ранее на эту же тему президент России говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном. В обоих беседах Владимир Путин подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в дела Белоруссии.
Шарль Мишель созвал заседание Евросовета, которое состоится 19 августа. Центральной темой станет ситуация в Белоруссии. Главы государств и правительств Евросоюза обсудят тему в режиме онлайн.
"Правда.Ру" писала, что, по мнению координатора правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирка Визе, Москва не будет вторгаться в Белоруссию, если будет уверена, что Запад не оказывает влияния на республику со своей стороны.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.