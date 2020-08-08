"Бараны": Жириновский вспомнил о своём первом поцелуе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что он ещё с ранних лет является сторонником "свободы личности".

Важность этой свободы он понял ещё в детстве сразу после своего первого поцелуя.