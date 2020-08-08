Лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждает, что он ещё с ранних лет является сторонником "свободы личности".
Важность этой свободы он понял ещё в детстве сразу после своего первого поцелуя.
"В детском лагере поцеловал девочку из другого класса. Из-за этого учитель устроила собрание и предложила проголосовать, осуждают ли они мой поступок. Меня поставила спиной к ребятам, чтобы я не мог увидеть, кто как голосует. И все, как бараны, подняли руку. Ни один не заступился", — пояснил политик.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.