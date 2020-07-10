Ситуацию на Украине и в Ливии обсудил Путин с членами Совбеза

Ситуацию на международной арене обсудил Владимир Путин с членами Совета безопасности России. Встреча прошла в формате видеосвязи.

На повестке дня — ситуация на Украине, в Ливии и на Балканах.

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет. В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По Ливии было отмечено отсутствие результатов мирного урегулирования ситуации в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент России оценил прошедшее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Глава государства отметил, что с точки зрения безопасности процесс был организован "просто идеально", вспышек коронавируса после голосования выявлено не было.

Он также отметил, что на высшем уровне были обеспечены и демократические процедуры, за что выразил благодарность председателю ЦИК Элле Памфиловой. Само голосование, по мнению Путина, прошло "очень качественно и по-современному".