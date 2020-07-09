Путин оценил безопасность и демократичность голосования по Конституции

Голосование по Конституции в России прошло безопасно для россиян. Вспышек коронавируса после процедуры не выявлено.

Итоги голосования подвел Владимир Путин.

"С точки зрения обеспечения безопасности все было сделано просто идеально. И среди членов избиркомов не было никаких, слава Богу, проявлений, связанных с эпидемией. И после всех этих мероприятий 1 июля очевидно, что и специалисты, доктора отмечают, что никаких ни вспышек у нас нет, ни роста заболеваемости. А, наоборот, продолжается дальнейшее снижение", — заявил президент на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Он также отметил, что на высшем уровне были обеспечены и демократические процедуры, за что выразил благодарность Памфиловой. Само голосование прошло "очень качественно и по-современному".

Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Редакцию главного закона страны поддержали 77,92% участников голосования.

А вот коммунисты назвали голосование по поправкам незаконным.