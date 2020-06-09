Эксперт: повышать тарифы на ЖКХ сейчас нельзя

Ежегодно 1 июля в России пересматривают тарифы ЖКХ. В этом году ряд экспертов, в том числе представители партии "Единая Россия", губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предлагают ввести мораторий на повышение цен.

Насколько возможно принятие такого моратория, "Правда.Ру" спросила председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрея Широкова.

"Экспертное сообщество четко понимает, что повышать сегодня тарифы на коммунальные ресурсы, которые выльются в повышение стоимости оплаты за жилищно-коммунальные услуги, нельзя, так как доходы населения падают. Выпадающие доходы для коммунальных предприятий должны субсидироваться сегодня бюджетом напрямую, понимая, что это как бы помощь населению и предприятиям. Ресурсы у людей заканчиваются и для них первично оплатить не жилищно-коммунальные услуги, а первично покушать и купить лекарства", — пояснил эксперт.

Он отметил, что в апреле доходы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций упали на 30%. В мае ситуация ухудшилась, а в июне ожидается недополучение половины платежей.