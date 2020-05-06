С 1 июня в России начинается выплата пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет.
Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в ходе совещания, проводимого президентом Путиным.
По словам министра, величина пособия составит 50% от размера прожиточного минимума в регионе проживания. В среднем в России это 5,5 тысяч рублей.
На эти выплаты в бюджете запланировано 105 млрд рублей.
Чтобы стать получателем пособия, нужно заполнить заявление на портале госуслуг.
"Ходить никуда и оформлять справки не нужно", — подчеркнул Котяков.
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