Путин допускает возможность проведения голосования по поправкам на дому

Владимир Путин на встрече с жителями Севастополя, комментируя подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию, допустил возможность того, что на фоне распространения коронавируса, могут быть использованы "его различные формы".

"При принятии решения на первом плане будут жизнь и здоровье граждан", — подчеркнул президент.

По его словам, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному с эпидемиологической точки зрения сценарию, то срок голосования может быть перенесен.

Глава государства уточнил, что возможно использование всех разрешенных законом способов, в том числе голосования на дому.

"Поправки в Конституцию нужны, они востребованы. Жизнь идет вперед: и технологически, и политически наше общество меняется, оно уже стало более зрелым, более требовательным. И я надеюсь, что россияне их (поправки — прим. ред) поддержат", — добавил президент.

Напомним, что 18 марта Владимир Путин подписал указ, в котором установлена дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию — 22 апреля.

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