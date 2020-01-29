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Источник Правда.Ру

Мнение: будет ли Европа принимать закон о криминализации холокоста

Политика

Тема антисемитизма в современной Европе становится острее, буквально, день ото дня. Наличие проблемы признают даже политики.

Вчера о необходимости принятия решительных мер с этим явлением заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Напомним, политик считает, что "побороть антисемитизм на территории Европы" можно только если "на законодательном уровне криминализировать отрицание холокоста".

Найдет ли это предложение поддержку среди членов ЕС? И почему до сих пор такой, в общем-то очевидный, шаг не был предпринят?

Антисемитизм в Европе - не в отрицании Холокоста

Своей версией ответов на эти вопросы с корреспондентом "Правда.Ру" сегодня поделился Дмитрий Марьясис, руководитель отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН.

Я думаю, что предложение Мааса будет поддержано в странах ЕС. Хотя бы потому, что никто из них — даже Польша и страны Балтии — Холокост не отрицают. Лагеря смерти были на территориях многих стран.

Сегодня много говорят об Освенциме. Но в Польше был еще и Майданек. В Прибалтике, под Каунасом — IX форт, под Вильнюсом — Рудницкая пуща. Все эти места теперь — музеи. И в них есть свидетельства Холокоста. Про них говорят, рассказывают туристам. И — заметьте — не далее, как 2 назад президент Польши, выступая в Освенциме, сказал, что мы обязаны помнить о Холокосте и доносить это до будущих поколений. Разнятся трактовки "деталей": пособничества — не пособничества, кто чего начал. Но это детали.

Почему до сих пор нет соответствующего закона?

В некоторых странах это есть. Даже прецеденты его применения были — несколько господ получили реальные сроки за свои высказывания. Не особо громкие, да. А сейчас, видимо, пришло время заявить. Господину Маасу виднее, что в Германии происходит. Я подробностей не знаю, в чем повод именно сейчас делать. Но можно только поддержать его в этой трудной задаче.

Темы европа холокост хайко маас антисемитизм дмитрий марьясис
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