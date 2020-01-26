Песков рассказал, что необходимо для развития России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал необходимое условие для развития страны. По его мнению, для развития России необходимо эффективное правительство.

"Достижение целей национального развития требует от нового правительства максимальной эффективности, других вариантов сейчас нет", - заявил Песков в эфире передачи "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков добавил, что новому премьер-министру Михаилу Мишустину дали карт-бланш на формирование нового правительства, однако он же несет полную ответственность за его дальнейшую работу.