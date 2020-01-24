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Источник Правда.Ру

Главу Чувашии могут исключить из "ЕР" за "шутку" над сотрудником МЧС

Политика

Главу Чувашии Михаила Игнатьева могут исключить из партии "Единая Россия". Об этом в пятницу заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В Сети весь день обсуждают видеоролик, в котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. Вручение техники состоялось 23 января на площади Республики в Чебоксарах.

По словам Турчака, будет поставлен не только вопрос об исключении Игнатьева из партии, но и о соответствии его занимаемой должности.

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"... в то время, когда президент говорит об уважении к людям, губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", — сказал Турчак.

Ранее поступок главы Чувашии раскритиковал и глава МЧС России Евгений Зиничев. По его словам, "руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом".

"А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе", — добавил министр.

В пресс-службе Игнатьева его поступок объяснили "дружеской пикировкой" и тем, что он знаком с сотрудником МЧС, которому вручал ключи. Заявление Андрея Турчака в пресс-службе главы Чувашии комментировать отказались.

Напомним, на днях Михаил Игнатьев уже был "героем" новостей. 18 января, поздравляя журналистов с Днем печати, он заявил, что некоторых их коллег следует "мочить", поскольку они пишут "не знаю о ком и о чем" и им "лишь бы заработать на разных схемах".

Спустя два дня глава Чувашии извинился. Он сказал, что его смысл его речи "как обычно передернули и переиначили". И, как "человек с доброй душой" (по словам самого губернатора), он извинился перед теми, "чьи чувства задел словом "мочить".

Темы андрей турчак михаил игнатьев евгений зиничев
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