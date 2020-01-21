Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о структуре правительства. Согласно указу, у председателя правительства будет девять заместителей, в том числе один первый.
Согласно указу, упраздняется Министерство по делам Северного Кавказа. Его функции переданы Министерству экономического развития.
Руководство деятельностью Росрееста, Росздравнадзора и Федеральным медико-биологическим агентством будет осуществлять правительство РФ.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.