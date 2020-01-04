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Путина беспокоит вопрос снижения доходов россиян

Политика

Российский президент Владимир Путин планирует в послании к Федеральному собранию 15 января поднять вопрос о снижении доходов населения. 

По словам Путина, его очень беспокоит то, что произошла стагнация доходов населения. Он заявил, что нужно решить эту проблему. Также, подчеркнул президент, нужно уменьшить количество людей, доходы которых находятся на уровне МРОТ.

Пока окончательных решений по этому поводу нет, но есть варианты, которые находятся в проработке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России.

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