Российский президент Владимир Путин планирует в послании к Федеральному собранию 15 января поднять вопрос о снижении доходов населения.
По словам Путина, его очень беспокоит то, что произошла стагнация доходов населения. Он заявил, что нужно решить эту проблему. Также, подчеркнул президент, нужно уменьшить количество людей, доходы которых находятся на уровне МРОТ.
Пока окончательных решений по этому поводу нет, но есть варианты, которые находятся в проработке.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.