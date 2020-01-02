Миллиардер заявил о нищете пенсионеров в России

Российский и азербайджанский предприниматель, глава и собственник группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что граждане России получают низкие пенсии и заработные платы.
Он подчеркнул, что вследствие этого в стране не стоит ждать роста ВВП.
Доходы граждан в настоящее время крайне низкие, а рост ВВП без увеличения доходов населения не представляется возможным. Средний размер пенсии в РФ сейчас составляет примерно 200 долларов, а часто даже меньше, средняя зарплата тоже является низкой, подчеркнул бизнесмен.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.