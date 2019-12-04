В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.

Какие именно — об этом уже рассказывала "Правда.ру".

Особого же внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства. Его внимательнейшим образом изучили журналисты портала finanz. ru и сегодня поделились "открытиями".

Итак. В 2019 году доходная часть госбюджета составит 19 970,3 млрд рублей, а потрачено будет — 18 489,5 млрд. То есть, бюджет станет профицитным. Об этом, кстати, сообщается и на сайте президента страны.

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей.

Однако, перспективы финансирования из общего бюджета радужны не для всех.

Согласно документу, пишет finanz. ru, в 2020-ом на 9,5 млрд меньше получит система образования страны. Госпрограмма соцподдержки граждан России будет сокращена на 11 млрд. А здравоохранение "недосчитается" чуть больше миллиарда.

Кто же получит "высвободившиеся" деньги? Силовые структуры, государственные телеканалы и банки. Вырастет дополнительное финансирование силовиков, государственных телеканалов и госбанков. Расходы на них вырастут на четверть триллиона.