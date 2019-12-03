В новый год - с новыми правилами. Путин подписал ряд законов

Сегодня президент России подписал целый ряд документов, вносящих изменения в действующие законы, и несколько новых законов.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Там же написано, что ознакомиться с документами можно на портале правовой информации в интернете.

Какие же изменения ждут россиян?

1. Это ФЗ о бюджете на 2020 и плановый период до 2022 года. В нем отдельно прописано сохранение нормативов начисления военных пенсий.

2. Теперь есть закон, запрещающий использование символов и атрибутов нацизма.

3. Инспекция по труду получила рычаги воздействия на недобросовестных работодателей, которые не полностью выплачивают работникам деньги — внесены соответствующие изменения в Трудовой Кодекс.

4. Можно будет проследить путь "импортных" товаров и не получиться уклонять от таможенных налогов и платежей — ратифицирован соответствующие Соглашения.

5. По-новому будет производится приемка домов после капремонта — изменения прописаны в статьях Жилищного кодекса.

6. Иноагентами теперь могут быть признаны и физические лица, и интернет-издания.

7. На всех гаджетах теперь можно будет устанавливать только российское ПО.

8. Компенсацию по советским вкладам получить можно будет не раньше 2023 года.