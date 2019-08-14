Два стратегических ракетоносца Ту-160 переброшены на аэродром "Анадырь" на Чукотке.
Об этом сообщает департамент информации Министерства обороны Российской Федерации.
Согласно предоставленной информации, российские стратегические ракетоносцы сменили дислокацию в ходе плановых летно-тактических учений.
Напомним, что Анадырь — город на крайнем северо-востоке Российской Федерации, административный центр Чукотского автономного округа. На востоке данный российский регион имеет морскую границу с Соединенными Штатами Америки.
Стратегический ракетоносец Ту-160, переброшенный на Чукотку, представляет собой воздушный компонент российской ядерной триады.
Данный сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик был разработан в 1970-ых годах. Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу врага.
Примечательно, что за его грацию Ту-160 в РФ называют "Белым лебедем". Согласно кодификации Североатлантического альянса же ракетоносец-бомбардировщик — "Блэкджэк".
Напомним, что вчера, 13 августа, истребитель НАТО попытался сблизиться с самолетом главы Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.
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