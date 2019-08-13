Су-27 помешали истребителю НАТО приблизиться к самолету Шойгу

Истребитель одной из стран-участниц НАТО попытался приблизиться к самолету главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его от самолета главы Минобороны РФ отогнали российские Су-27.

ТАСС сообщает, что два российских истребителя сопровождали борт Сергея Шойгу из Калининграда в Москву.

Отметим, что американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 находится на вооружении Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Испании, Кувейта, Малайзии, Швейцарии и Финляндии.

Ранее ВМС Финляндии принесли РФ извинения за то, что финский военный корабль вошел в российские территориальные воды.

Читайте также:

Су-27 отогнал самолет НАТО от правительственного рейса.