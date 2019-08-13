В Южно-Сахалинске прошли одиночные пикеты, участники которых потребовали обеспечить проведение выборов и подсчет голосов на них в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Как сообщается на сайте КПРФ, требования были обращены к членам избиркомов области и города. Организованы они были по окнами областного избиркома у Дома правительства на Коммунистическом проспекте и ТИК, расположенной в здании гордумы.
Один из участников мероприятия потребовал "не допустить повторения приморского сценария на территории области".
Обеспечивавший порядок сотрудник полиции заявил, что такие формы протеста не являются эффективными, и дал совет усилить предвыборную агитацию. Вместе с тем он отметил, что проведение пикетов не нарушает законодательство.
Напомним, 17 августа КПРФ организует в Москве на проспекте Сахарова протестную акцию "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан". С властями города она согласована.
Источник фото: сайт КПРФ
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По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
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