В Южно-Сахалинске прошли пикеты в поддержку честных выборов

В Южно-Сахалинске прошли одиночные пикеты, участники которых потребовали обеспечить проведение выборов и подсчет голосов на них в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Как сообщается на сайте КПРФ, требования были обращены к членам избиркомов области и города. Организованы они были по окнами областного избиркома у Дома правительства на Коммунистическом проспекте и ТИК, расположенной в здании гордумы.

Один из участников мероприятия потребовал "не допустить повторения приморского сценария на территории области".

Обеспечивавший порядок сотрудник полиции заявил, что такие формы протеста не являются эффективными, и дал совет усилить предвыборную агитацию. Вместе с тем он отметил, что проведение пикетов не нарушает законодательство.

Напомним, 17 августа КПРФ организует в Москве на проспекте Сахарова протестную акцию "За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан". С властями города она согласована.

Источник фото: сайт КПРФ

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