Муниципальный фильтр надо отменять, заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. По его словам, это очевидная форма манипулирования выборами.
Парламентарий напомнил, что больше года назад ЦИК предлагал уменьшить муниципальный фильтр, но когда депутаты внесли соответствующий законопроект, ГД его отклонила.
Смолин также заявил Regions.ru, что процедура сбора и оценки подписей избирателей в современном виде устарела. Он констатировал, что когда кандидат собирает их самостоятельно, подписи всегда получаются "не такие чистые и аккуратные". Поэтому процедура в том виде, в котором она сущестсвует в настоящее время, эффективна только в случае, если используется административный ресурс.
По мнению коммуниста, в первую очередь необходимо внести такие изменения в закон, чтобы, если человек подтверждает, что это его подпись, других доказательств уже не требовали.
Во-вторых, добавил он, надо ввести возможность избирательного залога. Он должен быть ограниченным, иначе "административную петлю мы заменим экономической", заключил депутат.
Источник фото: официальный сайт Олега Смолина
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