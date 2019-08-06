И.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук, который отвечал за взаимодействие с силовыми структурами, написал заявление об отставке. Причина - переход на другую работу.
Какую должность он теперь будет занимать, чиновник не уточнил, сказал лишь, что его опыт потребовался другой структуре и что "идет туда, где тяжело".
Татарчуку 66 лет. Вице-губернатором он стал весной прошлого года, до этого был директором департамента общественной безопасности, заместителем полпреда президента в ПФО.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в начале июня освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Заявление последний написал сам. На этот пост был назначен Михаил Развожаев. Через два дня было отправлено в отставку правительство города.
Источник фото: Правда.ру
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