Замгубернатора Севастополя Пономарев отправлен в отставку

Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев отправлен в отставку. Об этом сегодня заявил врио главы города Михаил Развожаев.

По его словам, разговор с чиновником состоялся еще в пятницу. Развозжаев добавил, что пока подведомственные департаменты "замыкаются" на него, все решения он будет согласовывать лично.

Пономарев был назначен замгубернатора 3 года назад. Он отвечал за работу департаментов финансов, капитального строительства, архитектуры, курировал исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

Глава государства Владимир Путин назначил Развожаева врио губернатора Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова в начале текущего месяца. Последний был освобожден от должности по его просьбе.

На следующий день после назначения Развозжаев оправил в отставку правительство Севастополя.

Источник фото: правительство Севастополя

Читайте также:

Врио главы Севастополя определится со своей командой в течение месяца