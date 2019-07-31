На некоторых избирательных участках Ставрополья к выборам губернатора установят видеорегистраторы.
По словам главы краевого избиркома Евгения Демьянова, в настоящий момент эта возможность прорабатывается. Установить их на всех участках невозможно, так как это очень дорого.
Системами видеонаблюдения, аналогичные которым использовались на выборах президента страны, оборудуют все территориальные избиркомы, решается вопрос относительно участковых комиссий. Демьянов отметил, что власти постараются обеспечить максимальную прозрачность и понятность голосования и подведения итогов выборов.
Напомним, на выборах губернатора Ставрополья зарегистрированы Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), Виктор Соболев от КПРФ, действующий глава региона Владимир Владимиров ("Единая Россия"), зампредседателя краевой думы Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") и депутат гордумы Ставрополя Геннадий Ефимов (ЛДПР).
Источник фото: Правда.ру
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