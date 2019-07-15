Губернатор Ставрополья подал документы на регистрацию на выборах

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сегодня первым подал пакет документов для регистрации кандидатом на выборах главы региона.



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Выдвижение кандидатов закончилось в ночь на 2 июля, выдвинулись шесть человек. Все они имеют право подать документы на регистрацию. Их будут принимать до 24 июля.

Полномочия Владимирова истекают в текущем году. В сентябре 2013-го он был назначен врио главы Ставрополья, спустя год избран губернатором.

Ранее "Дождь" со ссылкой на собственные источники сообщил, что в трех регионах, в которых не меняли губернаторов перед избирательной кампанией, могут быть назначены вторые туры выборов. Среди этих субъектов РФ назывался и Ставропольский край.

Причина кроется в том, что жители уже испытывают усталость от действующих губернаторов.

Источник превью: сайт Госдумы

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