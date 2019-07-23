Глава ЦИК призвала внести изменения в избирательное законодательство

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что в избирательное законодательство надо вносить изменения.

Сегодня на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы она заявила, что выборы, которые пройдут в сентябре, дадут еще больше поводов для внесения в него значительных корректировок.

Памфилова добавила, что за годы своей работы много раз "спотыкалась" о действующие законы. ЦИК не имеет права законодательной инициативы, но понимает, что сейчас законы не отвечают требованиям времени, поэтому продолжит обсуждение данной темы.

На встрече председатель Центризбиркома также заявила, что не собирается покидать свой пост. Она извинилась за то, что долгое время отсутствовала из-за состояния здоровья, но подчеркнула, что несет ответственность за все происходящее в избирательной системе.

Напомним, Памфилова находилась на больничном после операции на плече.

Источник фото: Правда.ру

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