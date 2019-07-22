Открыта горячая линия для защиты прав избирателей

В аппарате уполномоченного по правам человека начала работу горячая линия для защиты прав избирателей в единый день голосования.

Сигналы о нарушениях будут приниматься с 9:00 до 18:00. Непосредственно в день голосования горячая линия будет работать с 8:00 и до закрытия избирательных участков.

В аппарате омбудсмена организуют специальную рабочую группу, которая будет проводить мониторинг всех обращений и жалоб и отслеживать информацию в прессе.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 субъектах РФ в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в 3 региональных столицах - глав муниципальных образований.

Источник фото: сайт "Единой России"

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