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Глава СПЧ призвал внести в закон электронный сбор подписей на выборах

Политика » Выборы print

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов считает, что закон об избирательных правах нужно срочно менять.

По его словам, в первую очередь необходимо внести в него возможность сбора подписей в электронной форме, в том числе и через портал госуслуг.

В настоящий момент законодательство ущемляет права и кандидатов, и избирателей, отметил глава СПЧ. Причина заключается в том, что если подписной лист оформлен неправильно, подпись всегда признается недействительной.

Ранее, комментируя инициативу Федотова об изменении федерального избирательного законодательства, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что прежде всего поправки нужно вносить в московское. По его мнению, норму о повышении числа необходимых для кандидатов подписей можно убрать путем  принятия нужного закона в столице.

Источник фото: сайт СПЧ

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Темы михаил федотов предвыборная кампания трудовое законодательство
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