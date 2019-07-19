Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов считает, что закон об избирательных правах нужно срочно менять.
По его словам, в первую очередь необходимо внести в него возможность сбора подписей в электронной форме, в том числе и через портал госуслуг.
В настоящий момент законодательство ущемляет права и кандидатов, и избирателей, отметил глава СПЧ. Причина заключается в том, что если подписной лист оформлен неправильно, подпись всегда признается недействительной.
Ранее, комментируя инициативу Федотова об изменении федерального избирательного законодательства, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что прежде всего поправки нужно вносить в московское. По его мнению, норму о повышении числа необходимых для кандидатов подписей можно убрать путем принятия нужного закона в столице.
Источник фото: сайт СПЧ
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