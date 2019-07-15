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Источник Правда.Ру

"СР" намерена провести акцию протеста в Ивантеевке

Политика print

"Справедливая Россия" намерена организовать акцию протеста в подмосковной Ивантеевке. Причина - исключение из партийного списка Александра Кишинского.


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Об этом заявил председатель совета реготделения Игорь Чистюхин, комментируя несогласованную акцию за допуск незарегистрированных избиркомом кандидатов в Мосгордуму.

По его словам, которые приводит сайт партии, в то  время, когда в столице  требовали честных и конкурентных выборов, избирком Ивантеевки выдал представителю политической силы решение об исключении первого номера из партийного списка - Героя России Александра Кишинского.

Это решение Чистюхин назвал глупым и мелочным. Он отметил, что городская власть просто испугалась очень сильного кандидата и партийного списка, который может кардинально изменить политический расклад в подмосковном городе.

"СР" обжалует данное решение обсудит с коллегами акцию протеста, на которую пригласит всех местных жителей.

Источник превью: Правда.ру

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Темы акция протеста московская область справедливая россия предвыборная кампания
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