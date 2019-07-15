Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Московский городской избирком зарегистрировал 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. Девяти отказано. Всего документы для регистрации сдали 292 человека.



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Председатель комиссии Валентин Горбунов заявил представителям СМИ, что большинство зарегистрированных - порядка 130 человек - представители парламентских партий. Больше всего отказов - в восьмом избирательном округе, также они есть в 13, 28, 30, 41, 42 округах.

По итогам проверки документов все кандидаты получили протоколы, где зафиксированы нарушения. Если кто-то не будет согласен с решением комиссии, он может оспорить его в суде.

МГИК за неделю получила около 200 петиций с требованиями зарегистрировать всех кандидатов для участия в выборах депутатов Мосгордумы. Большое количество этих петиций подписаны жителями Московской области.

Источник превью: Правда.ру

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