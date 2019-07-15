Московский городской избирком зарегистрировал 187 кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. Девяти отказано. Всего документы для регистрации сдали 292 человека.
Председатель комиссии Валентин Горбунов заявил представителям СМИ, что большинство зарегистрированных - порядка 130 человек - представители парламентских партий. Больше всего отказов - в восьмом избирательном округе, также они есть в 13, 28, 30, 41, 42 округах.
По итогам проверки документов все кандидаты получили протоколы, где зафиксированы нарушения. Если кто-то не будет согласен с решением комиссии, он может оспорить его в суде.
МГИК за неделю получила около 200 петиций с требованиями зарегистрировать всех кандидатов для участия в выборах депутатов Мосгордумы. Большое количество этих петиций подписаны жителями Московской области.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Полиция продолжает дежурить у здания Мосгоризбиркома
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.