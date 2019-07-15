Полиция продолжает дежурить у здания Мосгоризбиркома

Полиция продолжает дежурить возле здания Мосгоризбиркома после прошедшей в воскресение несанкционированной акции протеста. Оно огорожено рамками.



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Сегодня в МГИК пройдет брифинг председателя комиссии Валентина Горбунова.

Напомним, в акции приняли участие около тысячи человек. Они требовали зарегистрировать независимых кандидатов и не отбраковывать их подписи по формальным причинам. Было задержано больше 25 человек.

Организаторы мероприятия заявили о планах сделать акцию у здания Мосгоризбиркома бессрочной.

Прокуратура столицы предупредила их о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами власти Москвы в установленном законом порядке согласовано не было.

Источник превью: Правда.ру

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