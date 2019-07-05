Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершено. Всего документы для участия в выборах предоставили 423 человека. Зарегистрирован из них 41.
Самовыдвиженцы должны для регистрации до 18.00 субботы сдать подписи избирателей. Им, а также тем, кто идет на выборы от непарламентских партий, надо собрать 4,5-5 тысяч подписей.
Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Впервые будет организовано дистанционное электронное голосование. Оно пройдет в трех округах столицы, которые выбрали сами жители.
В Мосгоризбиркоме ранее заявили, что гарантируют прозрачность и открытость проверки подписей, которые предоставят кандидаты. В ведомстве заверили, что все, кто сдаст нужное количество достоверных подписей и необходимые документы, будут допущены до участия в выборах.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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