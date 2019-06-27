Послы иностранных государств хотят посмотреть на избирательные участки в Москве, где состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов столичного парламента. Об этом рассказал зампред Общественной палаты города Алексей Венедиктов.
По его словам, к нему уже обратились три диппредставительства. Послам прийти на участки, конечно, разрешат. Кроме того, они смогут посетить наблюдательный штаб.
Сегодня также стало известно, что все партии смогут направить представителей в участковые комиссии, созданные для округов с электронным голосованием. Это коснется даже тех политических сил, кандидаты от которых не выдвигаются в данных районах.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября. Ранее был утвержден список из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Их выбрали сами жители путем голосования.
Источник превью: сайт Госдумы
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